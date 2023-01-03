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جديد المحليات > نجاح استئصال ورم سرطاني ينهي معاناة مريضة بالقصيم استمرت 20 عاماً
03/01/2023   1:13 م

نجاح استئصال ورم سرطاني ينهي معاناة مريضة بالقصيم استمرت 20 عاماً

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أنهى فريق استشاري بجراحة الأورام التجميلية في مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم معاناة استمرت نحو عشرين عاما لمريضة في العقد الخامس بعد نجاحه في تنفيذ عملية جراحية نوعية لاستئصال ورم سرطاني بلغت أطواله 12-15 سم.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه تقرر إجراء العملية التي شارك فيها خمسة من الأطباء المختصين واستغرقت قرابة ست ساعات بعد عمل الفحوصات التشخيصية والأشعة المقطعية.

وأشار التجمع إلى أن حالة المريضة كانت تستدعي الاستئصال الكامل للثدي نظراً لتعقيد وخطورة الحالة وتمكن الورم من كامل الصدر، إلا أن المركز تمكن من إجراء العملية وإزالة الورم داخل الثدي بحدود آمنة وبعدها عمل الجراحة التجميلية للمحافظة على الشكل الجمالي للثدي.

ولفت تجمع القصيم الصحي إلى أن هذا النوع من العلاج يعتبر من العمليات الجراحية المعقدة والتي تشمل جراحة الأورام والجراحة التجميلية في آن واحد، مضيفاً أن السيدة الخمسينية ترفل بالصحة والعافية. وفق “أخبار 24”.

نجاح استئصال ورم سرطاني ينهي معاناة مريضة بالقصيم استمرت 20 عاماً

جديد المحليات
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