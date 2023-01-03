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جديد المحليات > “مدن” ترفع عدد مبانيها ومجمعاتها السكنية لاستيعاب 72 ألف عامل
03/01/2023   4:19 م

“مدن” ترفع عدد مبانيها ومجمعاتها السكنية لاستيعاب 72 ألف عامل

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كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، ماجد بن رافد العرقوبي، عن ارتفاع أعداد المجمعات والمباني السكنية في مدنها الصناعية.

وذكر أن العدد ارتفع إلى 21 مجمعًا و589 مبنى سكنيًا بطاقة استيعابية تتجاوز 72 ألف عامل، تُشكّل في غالبيتها استثمارات خدمية للقطاع الخاص، مضيفا أن الهيئة إحدى الجهات الرئيسية التي تشارك في تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد.

وأكد أن الهيئة تعمل على توفير بيئة سكنية ذات جودة عالية ومطابقة للشروط الصحية والفنية المعتمدة، من أجل الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، ودعم الممارسات الإنسانية بمدنها الصناعية.

ونبه بإطلاق الهيئة جائزة المسكن المثالي لتوفير بيئة ملائمة لتعزيز جودة الحياة بمدنها الصناعية، بهدف التوسّع وطرح الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي بالمدن الصناعية.

وأفاد أن الجائزة مستمرة لمدة 3 سنوات، وسيتم إعلان الفائزين خلال الربع الأخير من كل عام، فيما سيجري الاختيار وفقًا لمدى الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة من البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد لتقديم الخدمات السكنية بمدن الهيئة الصناعية، منوها بإمكانية مشاركة مستثمري المرافق السكنية بالمدن الصناعية في الجائزة عبر منصة “شريك”. وفق “أخبار 24”.

“مدن” ترفع عدد مبانيها ومجمعاتها السكنية لاستيعاب 72 ألف عامل

جديد المحليات
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