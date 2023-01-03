“السياحة” تحث المستثمرين على ضرورة الالتزام بلوائحها الجديدة

حثت وزارة السياحة، اليوم (الثلاثاء)، المستثمرين في قطاعاتها داخل المملكة على ضرورة الالتزام بلوائحها الجديدة التي تم إصدارها مؤخرا، ومن بينها لوائح مرفق الضيافة، وخدمات السفر، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي ضمن اللوائح الجديدة التي جرى إصدارها مؤخراً بناءً على النظام الجديد، وفي إطار استراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة في المملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لتضاهي أفضل الممارسات العالمية وتحفظ حقوق السائح.
وأوضحت أن لائحة مرفق الضيافة السياحي تعنى بتنظيم عمل الوحدات العقارية المؤثثة التي توفر خدمة المبيت اليومي للنزلاء، وتؤكد على ضرورة حصول كافة الوحدات العقارية المؤثثة التي تستخدم لأغراض توفير خدمة المبيت للسياح على ترخيص رسمي من وزارة السياحة.
وأبانت أن لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية حددت إجراءات الحصول على الترخيص اللازم وضوابطه وشروطه، والالتزامات المستمرة على المرخص له، وشملت عدة أمور من بينها الترخيص والإعفاءات والالتزامات المستمرة بين مقدم الخدمة والوزارة.
يذكر أن وزارة السياحة منحت المستثمرين في هذه القطاعات مهلة 90 يوماً لمواءمة أوضاعهم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة. وفق “أخبار 24”.