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جديد المحليات > استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء بعدد من مناطق المملكة
03/01/2023   4:21 م

استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء بعدد من مناطق المملكة

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قررت الإدارة العامة للتعليم في عدد من مناطق المملكة استمرار الدارسة عن بُعد عبر منصة مدرستي، يوم غد (الأربعاء)، وذلك بسبب الحالة المطرية التي تشهدها.

واتخذت إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل، ومحافظات الطائف وجدة والمهد، ورابغ، والحناكية، وخليص قرار تعليق الدراسة الحضورية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم باستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات القادمة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والرياض والقصيم.  وفق “أخبار 24”.

استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء بعدد من مناطق المملكة

جديد المحليات
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