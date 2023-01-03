أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، انخفاضا في الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين والحالات الحرجة، وارتفاع معدل الوفيات المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 29 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 10 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827100 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 32 حالة، بانخفاض قدره 10 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814703 حالات.
وأشارت إلى ارتفاع معدل الوفيات، إذ سُجلت 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9524 حالة وفاة.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج حالتين من غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 16 حالة.
وفق “أخبار 24”.