قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، إن النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي التي ستنطلق في 10 يناير الجاري، ستشهد اجتماعا وزاريا للوزراء المعنيين بشؤون التعدين في العالم.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم (الأربعاء) لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من المؤتمر، أن الاجتماع سيناقش تنمية المنطقة وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة والإنتاج للمعادن، وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية وتطوير المنطقة لتصبح مركزا متكاملا لإنتاج المعادن الخضراء.
وأكد أن الاجتماع سيشهد أيضا مناقشة كيفية التعامل الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة مساهمتها في معادن المستقبل، لافتا إلى أن الاجتماع سيشارك فيه 60 دولة ممثلة في 40 وزيرا و18 مسؤولا رفيع المستوى، بالإضافة لحضور 10 منظمات إقليمية ودولية.
وأضاف أن المؤتمر سيشهد أيضا جلسات مهمة سيشارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة ومن عدة دول أخرى، كما سيحتضن المؤتمر أيضا جلسات مهمة سيشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولية في المملكة ومن عدة دول أخرى، العديد من الشركات العالمية وصناديق الاستثمار التعدينية، ومقدمي الخدمات، بجانب تقديم التقنيات والابتكارات الجديدة في مجال التعدين وصناعة المعادن. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المؤتمر يسعي لجذب الاستثمارات بقطاع التعدين ونشر التقنية وتطبيق أفضل معايير الاستدامة به، وعرض فرص الاستثمارية لاستكشاف المعادن في المملكة وسلاسل الإمداد تحت مظلة “استثمر في السعودية”.
وأكد أن المستهدف في استراتيجية التعدين التي قطعوا فيها شوطا كبيرا إن يتم مضاعفة الناتج المحلي للمملكة 3 أضعاف ليصل إلى 240 مليار ريال من خلال الاستثمارات، كاشفا عن فرص بقيمة تزيد عن 120 مليار ريال يعمل عليها مستثمرين محليين وأجانب، وإصدار 16 ألف رخصة منجم جديد باستثمارات بقيمة 100 مليون ريال، وتوظف من مائة إلى 500 موظف نسبة كبيرة منهم سعوديين.
فيديو | كيف يسهم #مؤتمر_التعدين_الدولي في جذب استثمارات جديدة لقطاع التعدين؟
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. خالد المديفر يجيب #الإخبارية pic.twitter.com/dzrV76GOdi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023
فيديو | نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. خالد المديفر:
نسعى للوصول إلى 3 أضعاف الناتج المحلي للمملكة حتى نصل إلى 240 مليار ريال #مؤتمر_التعدين_الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/0Kd9zuYvef
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023
فيديو | نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. خالد المديفر:
توفر منطقة التعدين الناشئة من 40% إلى 50% من الموارد وتعد الأقل استغلالا بين دول العالم#مؤتمر_التعدين_الدولي #الإخبارية pic.twitter.com/EhbdAKw23q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 4, 2023