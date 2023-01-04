فتح التسجيل إلكترونيًا لحضور مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التسجيل إلكترونيا لحضور مؤتمرها المُقرر عقده في الرياض خلال المدة 8-9 فبراير 2023م، ، وذلك من خلال الصفحة المخصصة للتسجيل فيموقعالمؤتمر
ويأتي المؤتمر برعاية من وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأستاذ محمد الجدعان، وبحضور عدد من مفوضي ورؤساء الجهات الضريبية الدولية، ونخبة من القيادات المحلية والإقليمية والدولية والخبراء المختصين في المجال.
وسيُناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار “منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن”، أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك. وفق “أخبار 24”.
ويستهدف التسجيل، قطاعات الأعمال، بما في ذلك المكلفين، والمستوردين، والمصدرين، والمهتمين بالمجالات الزكوية والضريبية والجمركية، والمهتمين من الخبراء والباحثين والمتخصصين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم.
يُشار إلى أن عقد مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك” الأول، يأتي في الوقت الذي تُحقق فيه الهيئة نتائج إيجابية، من أبرزها التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، إلى جانب تيسير حركة التجارة الدولية لتمكين المملكة من التحول إلى مركز لوجستي عالمي، واعتلاء مكانة دولية رفيعة في حلقات سلاسل الإمداد العالمية.