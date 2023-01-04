المملكة تفوز بـ 3 من أصل 4 بحوث نالت جائزة “حمدان –الألكسو”

أعلنت “الألكسو”، فوز 4 بحوث بجائزة “حمدان – الألكسو” للبحث التربوي المتميز في دورتها الخامسة والعشرين لعام 2022، 3 منها لباحثين من المملكة، إلى جانب بحث من اليمن.
وشارك في المسابقة 13 دولة عربية، وفازت أربعة بحوث من إجمالي 75 بحثاً مشاركاً على مستوى الوطن العربي.
وأوضحت “الألكسو” في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء) أن البحوث الفائزة هي “أثر استخدام الفصول المقلوبة القائمة على محفزات الألعاب في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيًا والصمود التعليمي لدى طلاب الثالث المتوسط بمقرر اللغة الإنجليزية” للباحث السعودي علي بن حسن شوكان نجمي.
وأضافت أن البحث الثاني الفائز بعنوان “إطار مِعْياري مُقترح برنامج نَجَاز لتطوير مؤشرات الأداء بالمدارس الثانوية بالمملكة” للباحث السعودي محمد بن علي الخريزي، والبحث الثالث حول “الوعي بالأمن السيبراني وعلاقته بالتحول الرقمي لدى مشرفي ومشرفات إدارة التعليم بمنطقة جازان” للباحثة السعودية مريم يحيى محمد عطيف. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن البحث الرابع كان حول “تصور مقترح لتوظيف الوسائط الرقمية للجامعات العربية في نشر وترسيخ قيم التعايش والتسامح بين الشباب الجامعي”، للباحث اليمني خالد حسن علي الحريري.
وأكد مدير عام المنظمة محمد ولد أعمر، أهمية إسهام البحوث والدراسات في صناعة القرار التعليمي في سبيل تعزيز جهود الحكومات والمنظمات في الوطن العربي الرامية إلى الارتقاء بالتعليم.