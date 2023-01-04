بدر الشراري.. كفيف تحدى إعاقته وفاز على المبصرين بسباقات الخيل

متجاوزا كل الصعاب، ومتفوقا على كل التحديات والعقبات، تمكن الشاب بدر الشراري من تجاوز إعاقته البصرية، ليصبح أول كفيف سعودي يحصل على البطاقة الدولية للفروسية.
ميدالية ذهبية
وفي سابقة من نوعها حصل الشراري، على كأس الفروسية والميدالية الذهبية في مسابقات الخيل، وفاز بالمركز الأول على المتسابقين المبصرين في سباق قفز الحواجز 40 -60 مع الاتحاد السعودي.
والشراري عاش كفيفًا منذ نعومة أظافره، وتعلّم لغة “برايل” خلال مراحل دراسته، وحصل على أول جهاز برايل رقمي عبر إحدى الجمعيات التي شجعته على الالتحاق بدورة فروسية ليحصل على درع التخرج.
اليوم العالمي للغة “برايل”
وبالتزامن مع اليوم العالمي للغة “برايل” الذي يوافق 4 يناير من كل عام، قال الشراري، إن إعاقته البصرية لم تمنعه من تحقيق حلمه منذ الصغر، مشيرا إلى أن جواده يشعره بأنه يطير وفق السحاب عندما يتسابق مع إخوانه المبصرين. وفق “أخبار 24”.
من جانبها أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية “لأجلهم” الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر، أهمية امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لجهاز “برايل”، مشيرة إلى أن عدم امتلاكه سيحد من إمكانياتهم وخاصة طلاب الجامعات.
#فيديو_واس | الشراري يتحدى إعاقته البصرية ويفوز على المبصرين في سباقات الخيل.https://t.co/ILx8AzmogS#واس_عام pic.twitter.com/i7pPI78Bsf
— واس العام (@SPAregions) January 4, 2023