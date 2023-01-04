نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بدر الشراري.. كفيف تحدى إعاقته وفاز على المبصرين بسباقات الخيل
04/01/2023   4:12 م

بدر الشراري.. كفيف تحدى إعاقته وفاز على المبصرين بسباقات الخيل

+ = -
820

متجاوزا كل الصعاب، ومتفوقا على كل التحديات والعقبات، تمكن الشاب بدر الشراري من تجاوز إعاقته البصرية، ليصبح أول كفيف سعودي يحصل على البطاقة الدولية للفروسية.

ميدالية ذهبية

وفي سابقة من نوعها حصل الشراري، على كأس الفروسية والميدالية الذهبية في مسابقات الخيل، وفاز بالمركز الأول على المتسابقين المبصرين في سباق قفز الحواجز 40 -60 مع الاتحاد السعودي.

والشراري عاش كفيفًا منذ نعومة أظافره، وتعلّم لغة “برايل” خلال مراحل دراسته، وحصل على أول جهاز برايل رقمي عبر إحدى الجمعيات التي شجعته على الالتحاق بدورة فروسية ليحصل على درع التخرج.

اليوم العالمي للغة “برايل”

وبالتزامن مع اليوم العالمي للغة “برايل” الذي يوافق 4 يناير من كل عام، قال الشراري، إن إعاقته البصرية لم تمنعه من تحقيق حلمه منذ الصغر، مشيرا إلى أن جواده يشعره بأنه يطير وفق السحاب عندما يتسابق مع إخوانه المبصرين. وفق “أخبار 24”.

من جانبها أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية “لأجلهم” الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر، أهمية امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لجهاز “برايل”، مشيرة إلى أن عدم امتلاكه سيحد من إمكانياتهم وخاصة طلاب الجامعات.

بدر الشراري.. كفيف تحدى إعاقته وفاز على المبصرين بسباقات الخيل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244350.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.