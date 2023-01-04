“الأراضي البيضاء”: إصدار 4.6 ألف فاتورة للمرحلة الثانية بمكة وجدة والدمام

أصدر برنامج الأراضي البيضاء أكثر من 4600 فاتورة ضمن الدورة الأولى للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي في مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام، شملت نحو 3500 أرضٍ واقعة داخل النطاق العمراني.
وأوضح البرنامج، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 16 ألف فاتورة في المدن التي تم تطبيق النظام فيها، داعياً المُلاك إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
ونوه البرنامج على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
يُذكر أن البرنامج أجرى تعديلات تضمّنت إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم في أغسطس 2020، يقضي باعتبار فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقوداً وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.
وفق “أخبار 24”.