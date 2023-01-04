أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأربعاء)، إتمام زراعة بذور 20 طنًا من تقاوي عدد من أصناف القمح الجديدة في المملكة.
وأوضحت أنه تم زراعة صنفين من قمح الديورم، وأخرين من قمح الخبز، على مساحة تقدر بـ 100 هكتار في عدد من مناطق المملكة.
وأكدت أن هذه الاصناف تُعدّ من أصناف القمح الجديدة عالية الجودة والإنتاجية، وقام فريق من خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “اكساد”، ومركز البذور والتقاوي بالوزارة بالإشراف على زراعة مساحة 100 هكتار موزعة على حقول أعضاء لجنة منتجي البذور بالمملكة ومحطة البذور والتقاوي بمنطقة حائل.
وأبانت أن إجمالي المساحة المزروعة موزعة كالآتي: 37 هكتارًا في شركة نادك، و27 هكتارًا في شركة الجوف، و30 هكتارًا في شركة تبوك، بالإضافة إلى 6 هكتارات بمحطة البذور والتقاوي بحائل.
ولفتت إلى أن خبراء “اكساد” سيقومون بعدة زيارات خلال موسم النمو، بهدف متابعة حالة المحصول وتنفيذ التوصيات الفنية وعمليات الحصاد والدراس، والإعداد والمعالجة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لإدخال أصناف زراعية جديدة من القمح بالمملكة؛ بهدف المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.