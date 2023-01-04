مستجدات “كورونا”.. استقرار الحالات الحرجة وانخفاض الوفيات والإصابات “والتعافي”

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، انخفاض الحالات الحرجة، والإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” وأعداد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره حالة واحدة فقط عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827128 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاََ، إذ سجلت 28 حالة، بانخفاض قدره حالتان عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814733 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإحصاءات إلى استقرار الحالات الحرجة، حيث لم يتم تسجيل حالات حرجة جديدة، ليظل إجمالي الحالات الحرجة مثل يوم أمس 16 حالة، منوهة بانخفاض الوفيات بتسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9526 حالة وفاة.