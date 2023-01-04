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جديد المحليات > جائزة التميز الإعلامي تكرّم بندر الجلعود وكاتب النشيد الوطني ومحمد عبده
04/01/2023   11:31 م

جائزة التميز الإعلامي تكرّم بندر الجلعود وكاتب النشيد الوطني ومحمد عبده

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نظمت وزارة الإعلام اليوم (الأربعاء) جائزة التميز الإعلامي 2022، لتكريم الأعمال والمنصات الإعلامية المتميزة في تغطية اليوم الوطني.

وحصد حمد العقيلي جائزة التميز الإعلامي في مسار الصورة الفوتوغرافية، عن مشاركة “الصقر والصقور”، كما حقق صانع المحتوى ثواب السبيعي جائزة مسار المادة الإبداعية في الإعلام الرقمي للأفراد، عن مشاركة “هي لنا دار، وهي لهم دار أيضًا”.

وفي مسار الأغنية الوطنية، حققت شركة “أرامكو” السعودية جائزة التميز الإعلامي بهذا المسار، عن مشاركة “نغني للوطن”، فيما نال صندوق التنمية السياحي جائزة “الأفلام السياحية”، عن مشاركة “أهل السياحة”.

وفازت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بجائزة التميز الإعلامي في مسار الحملات الإعلامية، وذلك عن مشاركة “سمننا في دقيقنا”، فيما فازت هيئة الإذاعة والتلفزيون بجائزة مسار المنتج التلفزيوني بمشاركة “العرضة السعودية”، كما نالت شركة “ھاف مليون” جائزة فيديو القطاع الخاص عن عمل “عبيّة تشوف مجدھا”. وفق “أخبار 24”.

وحققت صحيفة “الرياض”، جائزة التميز الإعلامي بمسار التغطية الصحفية، عن مشاركة “الرياض عاصمة الملك.. التاريخ سُطر هنا”، كما ربحت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان جائزة القطاع غير الربحي، بمشاركة “وطن حاضر لك”، فيما حصد بودكاست مجلة القافلة، جائزة الإذاعة والبودكاست عن حلقة “العلم.. رمز الفخر والاعتزاز”.

وكرّم المحفل مصور الديوان الملكي بندر الجلعود، والفنان محمد عبده على مسيرته الطويلة في عالم الغناء، وكاتب النشيد الوطني إبراهيم خفاجي، كما كُرّم المصور الفرنسي تشيكوف مينوزا، لالتقاطه 150 ألف صورة لنجران،

جائزة التميز الإعلامي تكرّم بندر الجلعود وكاتب النشيد الوطني ومحمد عبده

جديد المحليات
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