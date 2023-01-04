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رياضة > بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يصل إلى “ليالي الدرعية”
04/01/2023   11:31 م

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يصل إلى “ليالي الدرعية”

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وصل النجم البرتغالي في صفوف نادي النصر، كريستيانو رونالدو إلى ليالي الدرعية.

وكان في استقبال النجم البرتغالي رونالدو، في ليالي الدرعية، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأقام نادي النصر، مساء الثلاثاء، حفل تقديم النجم البرتغالي، في ملعب مرسول بارك، بعد التوقيع معه لقيادة الفريق، وشهد الحفل عدداً من الفقرات؛ أبرزها التقاط صور تذكارية مع لاعبي الفئات السنية في النادي، وكلمة وجهها لجمهور النصر.

وعبر رونالدو عن سعادته بارتداء قميص النصر، واعداً بأن يجتهد ليقدم مع زملائه اللاعبين المستويات التي ينتظرها عشاق الفريق، والاجتهاد لتحقيق إنجازات تليق باسم النادي. وفق “أخبار 24”.

وانطلقت النسخة الحالية من ليالي الدرعية مطلع العام الجاري لتستمر حتى 22 فبراير 2023.

بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يصل إلى “ليالي الدرعية”

رياضة
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