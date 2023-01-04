رسميًا.. الشباب يُعلن تمديد التعاقد مع حسان تمبكتي

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .
اسم المستخدم
كلمة المرور
أعلن نادي الشباب نجاح مجلس إدارته في تمديد التعاقد مع مدافعه الدولي حسان تمبكتي.
وأوضح نادي الشباب، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن اللاعب مستمر حتى عام 2027.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244375.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
Δ
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2023 kharjhome1.com All Rights Reserved.
منصات الخرج اليوم الوجهة الاولى لأهالي الخرج