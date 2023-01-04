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رياضة > رسميًا.. الشباب يُعلن تمديد التعاقد مع حسان تمبكتي
04/01/2023   11:25 م

رسميًا.. الشباب يُعلن تمديد التعاقد مع حسان تمبكتي

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أعلن نادي الشباب نجاح مجلس إدارته في تمديد التعاقد مع مدافعه الدولي حسان تمبكتي.

وأوضح نادي الشباب، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن اللاعب مستمر حتى عام 2027.

رسميًا.. الشباب يُعلن تمديد التعاقد مع حسان تمبكتي

رياضة
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