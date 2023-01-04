بالفيديو.. أمطار غزيرة على الحرم المكي تتسبب بإيقاف الأعمال الإنشائية

تواصل تساقط الأمطار الغزيرة اليوم (الأربعاء) على الحرم المكي الشريف، حيث ظلت أكف المعتمرين والزائرين ترتفع وتلهج بالدعاء.
وأعلن وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة المخاطر فايز الحارثي، عن إيقاف الأعمال الإنشائية في الحرم المكي لحين انتهاء الحالة المطرية.
كما دفعت الأجواء الماطرة والعليلة التي تعيشها العاصمة المقدسة الأهالي إلى الخروج من منازلهم للاستمتاع بها. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الحدائق والمتنزهات، وجنبات طريق مكة جدة السريع، وطريق مكة المدينة المنورة والجموم إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين لقضاء أوقات جميلة مع بعضهم.
#فيديو🎥
أمطار #الحرم_المكي
.#مكه_الان pic.twitter.com/bmRTsKV9Mi
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 4, 2023