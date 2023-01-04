“الأرصاد”: استمرار الأمطار على الرياض والشرقية ومرتفعات مكة الخميس والجمعة

استعرض المركز الوطني للأرصاد توقعاته لمستجدات حالة الطقس بمناطق المملكة خلال اليومين المقبلين.
وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار على مناطق القصيم، والمنطقة الشرقية، والرياض، وعلى مرتفعات منطقتَيْ مكة المكرمة “تشمل سواحلها الجنوبية”، والباحة، وعسير، حتى يومي الخميس والجمعة المقبلين.
ورفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار على المنطقة الشرقية إلى تحذير من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وذلك بمحافظات الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف والنعيرية ورأس تنورة.
وأوضح أنه اعتبارًا من مساء اليوم (الأربعاء) وحتى صباح الغد ستقلّ فرصة هطول الأمطار مع استمرار الرياح النشطة على مناطق تبوك، والجوف، والمنطقة الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة خاصة السواحل منها.
وأصدر المركز عددًا من التنبيهات بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، حيث توقع استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة، كما حذر من استمرار الحالة الضبابية وتدني مدى الرؤية في منطقة الحدود الشمالية.
كما حذر مركز “الأرصاد” من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على جدة تستمر حتى الساعة الثالثة من صباح غدٍ الخميس. وفق “أخبار 24”.
وتناولت التحذيرات فرص حدوث عواصف رعدية بالرياض، يصاحبها هطول أمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية، وتوقع الأرصاد هطول أمطار رعدية في المدينة المنورة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.
وأشارت توقعات المركز إلى فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقتَيْ مكة المكرمة والباحة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.