مصادر : باقات سياحية موسمية في 6 مناطق محمية

كشفت مصادر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بصدد توفير باقات سياحة موسمية سنوية في 6 مناطق محمية مستهدفة؛ لإشراك شرائح من المجتمع المحلي للمناطق المحمية والمدارس للمحافظة على التنوع الحيوي، ومفهوم المناطق المحمية، ورفع التوعية.
وأوضحت المصادر أن المركز يسعى للتعاقد مع وكالة سفر، أو شركة سياحة لتصميم الباقات السياحية الموسمية في المناطق المحمية لعام 2023م شتاءً وربيعاً وصيفاً وخريفاً لتنفيذ الباقات الترفيهية المتفق عليها.
وأضافت أن الباقات ستتناسب مع مستهدفات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضمن النطاقات السياحية وإحداثيات المواقع المعتمدة ضمن المعايير والضوابط الفنية البيئية في المناطق المحمية المستهدفة: “محمية الوعول، ومحمية جبل شدا الأعلى، ومحمية جزر فرسان، ومحمية عروق بني معارض، ومحمية نفوذ العريق، ومحمية ريدة”.
كما يسعى المركز إلى الإسهام في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة والمنفعة المتبادلة، في إطار علاقة مفتوحة تنطلق من الإيمان بالعمل معاً برؤية مشتركة من خلال علاقة قانونية منظمة وواضحة بين الشركاء. وفق “أخبار 24”.
وستكون الأدوار بين الشركاء متكاملة وبمسؤوليات واضحة، في سبيل تقليل التأثيرات السلبية، وزيادة التأثيرات الإيجابية لصناعة السياحة على الخصائص الطبيعية والثقافية للمناطق المحمية، ورفع الوعي للمجتمع المحلي.