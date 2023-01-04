“الحج والعمرة” تطلق قريباً خدمة “الحجاج الأفراد” للتقديم للحج من خارج المملكة

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، عزمها إطلاق خدمة “الحجاج الأفراد” قريبًا، للتقديم للحج من خارج المملكة، وإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة عبر تطبيق “نسك”.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على توفير خدمة تسجيل “خصائص البصمة الحيوية” للمعتمرين إلكترونيًا، للحصول على التأشيرة فوريًا لـ 5 دول، تشمل بريطانيا، وتونس، وبنجلاديش، وماليزيا، والكويت”، وذلك عبر تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية والتابع لوزارة الخارجية.
وأشارت إلى عزمها إطلاق خدمة التأمين الشامل للحجاج والمعتمرين، والذي يغطي الحالات الصحية الطارئة، وإصابات “كوفيد- 19″، والحـوادث العامة والوفـيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران. وفق “أخبار 24”.
ونوهت وزارة الحج والعمرة بسعيها خلال السنوات المقبلة إلى أن تكون جميع الإجراءات إلكترونية بداية من الفكرة بالقدوم حتى المغادرة مرورًا بالمحطات كافة من حجز للفنادق والخدمات والنقل وإدارة الحشود.
وعن إنجازاتها في العام الماضي، قالت إنه تم تقديم خدماتها لـ7 ملايين معتمر، منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة، خلال العام المنصرم 2022.