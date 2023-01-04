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رياضة > بالصور.. المنتخب السعودي يصل إلى العراق للمشاركة في كأس الخليج
04/01/2023   11:29 م

بالصور.. المنتخب السعودي يصل إلى العراق للمشاركة في كأس الخليج

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وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة بالعراق استعدادًا للمشاركة في النسخة 25 من كأس الخليج.

وجاء رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم على رأس استقبال بعثة المنتخب السعودي ورئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل.

ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة التي تضم العراق واليمن وسلطنة عمان.

ويفتتح الأخضر مبارياته بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة، فيما بلعب العراق ضد سلطنة عمان.

الاخضر

الاخضر

الاخضر

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. المنتخب السعودي يصل إلى العراق للمشاركة في كأس الخليج

رياضة
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