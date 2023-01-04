بالصور.. المنتخب السعودي يصل إلى العراق للمشاركة في كأس الخليج

وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة البصرة بالعراق استعدادًا للمشاركة في النسخة 25 من كأس الخليج.
وجاء رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم على رأس استقبال بعثة المنتخب السعودي ورئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل.
ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة التي تضم العراق واليمن وسلطنة عمان.
ويفتتح الأخضر مبارياته بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة، فيما بلعب العراق ضد سلطنة عمان.
وصول بعثة #المنتخب_السعودي للعراق للمشاركة في #خليجي25https://t.co/HLYjFfX0Z2 pic.twitter.com/Ph1tPLNV62
— سبورت 24 (@sporty_24) January 4, 2023
وفق “أخبار 24”.