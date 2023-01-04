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جديد المحليات > بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق بالمدينة
04/01/2023   11:30 م

بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق بالمدينة

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأربعاء)، بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق بالمدينة.

وشملت الطرق المعترضة للمسارات: طريق قباء الموازي، وطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وطريق المطار، وطريق طلحة بن يحيى، وطريق مضاء الفائشي الهمداني، وطريق نوفل بن عبدالله، وطريق عائشة بنت قدامة، وطريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز.

ودعت إمارة المدينة الملاك إلى إخلاء العقارات الواقعة في النطاقات المحددة، ومراجعة الأمانة لتسليم عقاراتهم وإنهاء الإجراءات، مشددة على ضرورة استكمال بعض الطلبات، تتمثل في نسخة محدثة من صك الملكية، ومخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه.

وأشار إلى أنه سيتم فصل الخدمات عن العقارات تمهيدًا لإزالتها، اعتبارًا من (الإثنين) الموافق 15/7/1444 هـ.

أمانة المدينة

وفق “أخبار 24”.

بدء صرف تعويضات العقارات المعترضة لمسارات 8 طرق بالمدينة

جديد المحليات
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