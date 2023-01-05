طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار بمكة والرياض وضباب على المناطق الشمالية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها)، ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض.
وأضاف أنه ستتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (22 درجة في مكة المكرمة، و18 درجة في المدينة المنورة والرياض وأبها، و20 درجة في الدمام، و24 درجة في جدة).