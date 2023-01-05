نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار بمكة والرياض وضباب على المناطق الشمالية
05/01/2023   8:19 ص

طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار بمكة والرياض وضباب على المناطق الشمالية

+ = -
716

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها)، ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض.

وأضاف أنه ستتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (22 درجة في مكة المكرمة، و18 درجة في المدينة المنورة والرياض وأبها، و20 درجة في الدمام، و24 درجة في جدة).

طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار بمكة والرياض وضباب على المناطق الشمالية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244422.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.