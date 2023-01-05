أطلقت وزارة الإعلام، اليوم (الأربعاء)، مبادرة ” كنوز السعودية “، خلال حفل جائزة التميز الإعلامي الختامي الذي أقامته الوزارة على مسرح أبو بكر سالم في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”.
وتهدف المبادرة لإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على كافة الأصعدة، وتوثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري؛ وذلك من خلال العمل مع الشركات المحلية لإنتاج أعمال بأفضل المعايير العالمية في مجال الإنتاج الفني لتكون موجهة لكافة الفئات.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لـ”كنوز”، عبدالله الأحمري، أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام رؤية السعودية 2030 بتطوير إنتاج المحتوى؛ بما يعكس الكنوز التي تزخر بها المملكة من كافة الجوانب.
وأضاف أن المبادرة أنجزت خلال المرحلة السابقة عدداً من مشاريع الأفلام الوثائقية، كما أنه لا تزال هناك أعمال أخرى في طور الإنتاج والتنفيذ، على غرار مشروع “ماذا يأكل السعوديون؟”، ومشروع “توثيق الحياة الفطرية”، اللذين يهدفان لإبراز الثراء الثقافي الذي تمتاز به مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.
وكانت مبادرة “كنوز” قد نشرت خلال الفترة الماضية أكثر من 6 أفلام، شملت: مرحلة صعبة، ونورس العرب، وعلى حدٍّ سواء، وحجة الرسول، وكان آخرها سلسلة “أطلس السعودية” التي أبرزت جماليات مدن المملكة عبر أفلام قصيرة حققت رواجاً كبيراً.