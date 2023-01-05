دي يونج مديراً فنياً للاتحاد الهولندي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين اللاعب الدولي السابق نايجل دي يونج في منصب المدير الفني للاتحاد المحلي.
وتتضمن الوظيفة الإشراف على المنتخبات الوطنية في البلاد، وسيكون دي يونج مسؤولاً أيضاً عن تطوير وتنفيذ السياسة الفنية لكرة القدم في الأندية في جميع أنحاء البلاد.
وقال دي يونج في بيان : “أريد أن أساعد في تحسن أفضل لكرة القدم الهولندية على مستوى الرجال والسيدات”.
وتابع: “هولندا تستهدف دوماً أن تكون من فرق القمة على مستوى العالم. المواهب التي نمتلكها في الوقت الحالي وتاريخنا يبرران ذلك الهدف”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف : “العمل عند القمة في كرة القدم يتطلب معرفة وخبرة محددة، خلال سنواتي كلاعب اكتسبت هذا في أندية مختلفة في هولندا وخارجها ويمكنني الآن الاستعانة بها”.
يشار إلى ان دي يونج صاحب الـ 38 عاماً لعب 81 مباراة على المستوى الدولي.