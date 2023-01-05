تقديم كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك “حديث العالم”

جذب حفل تقديم أسطورة كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو لاعبا في صفوف النصر على ملعب مرسول بارك أنظار كافة وسائل الإعلام العالمية.
وقدم نادي النصر صفقته التاريخية في حفل كبير على ملعب مرسول بارك بحضور الآلاف من أنصار الفريق، ووسط حضور عائلة النجم البرتغالي.
الصحف العالمية علقت على أجواء وكواليس حفل تقديم النجم البرتغالي بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية بعدما فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
الصحف البرتغالية
بالتأكيد كان حفل تقديم رونالدو على رأس اهتمامات الصحف ووسائل الإعلام البرتغالية باعتبار “كريستيانو رونالدو” الأسطورة التاريخية للكرة في البلاد.
صحيفة “ريكورد” البرتغالية الشهيرة وصفت ما حدث بعنوان “جنون في الرياض بتقديم كرستيانو رونالدو.. جميع لحظات اليوم التاريخي”، ثم بعد ذلك سردت تفاصيل الحفل كلها وأبرز لقطة إهداء الكرة لطفلة من جماهير النصر كانت في المدرجات.
بينما صحيفة “أوجوغو” البرتغالية نقلت الحدث الرياضي الأكبر يوم الثلاثاء عبر صفحتها الرئيسية، وأبرزت طلب رونالدو من رئيس النصر أن يعامل مثل باقي زملائه، ووصفت دخول رونالدو “رونالدو يقود الآلاف نحو الجنون.. وأحضر عائلته إلى جانبه”.
وسائل الإعلام العالمية
أما شبكة “سي إن إن” الأمريكية فأبرزت حفل تقديم رونالدو وما جري فيه وكيف تفاعل معه الجمهور السعودي والعربي؟
وركزت الشبكة الأمريكية على تصريحات رئيس النادي النصر، مسلي آل معمر، بأن كريستيانو رونالدو يستحق أن يكون الأعلى أجرا في العالم، نظرا لكونه اللاعب الأفضل في لعبة كرة القدم.
بينما صحيفة “ماركا” الإسبانية الشهيرة، أبرزت ما حدث في المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعب وتفاعل الصحفيين الحاضرين مع النجم البرتغالي، وقالت في تقرير لها: “الصحفيون يستقبلون رونالدو بـSiiii”، في إشارة إلى قيام عدد من الحاضرين في القاعة بترديد هتاف احتفاله الشهير بالأهداف”.
كما أشارت صحيفة “الجارديان” البريطانية إلى حفل تقديم رونالدو، وأبرزت تصريحاته في المؤتمر الصحفي عن سعادته بالتواجد رفقة النصر في الدوري السعودي، قائلاً: “أنا سعيد لوجودي هنا، وأعرف أن الدوري تنافسي للغاية وشاهدت العديد من المباريات للفريق، وأتمنى اللعب في أقرب وقت”.
كما تحدث الصحيفة البريطانية الشهيرة عن الحضور الجماهير الكبير في ملعب مرسول بارك من أجل رؤية كريستيانو بقميص النصر لأول مرة.
أمّا صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية فتحدثت عن التواجد الجماهيري الكبير، وطريقة تقديم كريستيانو رونالدو المثيرة في ملعب مرسول بارك، وطريقة تفاعل كريستيانو مع الجماهير وتقديم هدايا لهم.
كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى الزيادة الكبيرة لمنصات التواصل الخاصة بفريق النصر خصوصا إنستقرام، والذي زاد عدد متابعيه بالملايين بعد الإعلان عن إتمام صفقة انتقال كريستيانو بشكل رسمي.
وفق “أخبار 24”.