بفعاليات مشوقة.. انطلاق معرض الرياض للسيارات في “إيماجينيشن بارك” الأحد

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق النسخة الثالثة من معرض الرياض للسيارات في وجهة “إيماجينيشن بارك”، وذلك خلال الفترة من 8 – 22 يناير الجاري.
وأوضحت الهيئة، أن المعرض يضم العديد من السيارات النادرة والكلاسيكية، إلى جانب سيارات تُعرض لأول مرة بالشرق الأوسط، وكذلك عرض “SEVEN CONCOURS”.
وتستقبل “إيماجينيشن بارك”، الجمهور من (الأحد) إلى (الأربعاء) في الفترة من الرابعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ومن (الخميس) إلى (السبت) في الفترة من الرابعة مساءً حتى الثانية صباحاً، بتذكرة دخول عامة قيمتها 25 ريالاً للفرد.
لأول مرة … معرض الرياض للسيارات في #ايماجينيشن_بارك جاي لكل عشاق السيارات النادرة والكلاسيكية وسيارات تنعرض لأول مرة بالشرق الأوسط و SEVEN CONCOURS 😎🏎️
لا يفوتكم 🔥https://t.co/NrjV8YJF2M#موسم_الرياض pic.twitter.com/QVOTvMjjAY
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 5, 2023
وفق “أخبار 24”.