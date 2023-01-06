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جديد المحليات > بفعاليات مشوقة.. انطلاق معرض الرياض للسيارات في “إيماجينيشن بارك” الأحد
06/01/2023   12:40 م

بفعاليات مشوقة.. انطلاق معرض الرياض للسيارات في “إيماجينيشن بارك” الأحد

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق النسخة الثالثة من معرض الرياض للسيارات في وجهة “إيماجينيشن بارك”، وذلك خلال الفترة من 8 – 22 يناير الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن المعرض يضم العديد من السيارات النادرة والكلاسيكية، إلى جانب سيارات تُعرض لأول مرة بالشرق الأوسط، وكذلك عرض “SEVEN CONCOURS”.

وتستقبل “إيماجينيشن بارك”، الجمهور من (الأحد) إلى (الأربعاء) في الفترة من الرابعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ومن (الخميس) إلى (السبت) في الفترة من الرابعة مساءً حتى الثانية صباحاً، بتذكرة دخول عامة قيمتها 25 ريالاً للفرد.

وفق “أخبار 24”.

بفعاليات مشوقة.. انطلاق معرض الرياض للسيارات في “إيماجينيشن بارك” الأحد

جديد المحليات
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