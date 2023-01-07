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جديد المحليات > المملكة تفوز برئاسة مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية
07/01/2023   6:40 ص

المملكة تفوز برئاسة مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية

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أعلن مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية في ختام دورته الـ 26 التى عقدت بمقر الجامعة بالخرطوم اليوم، عن فوز الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد برئاسة مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية، وتعيين البروفسور حاتم عثمان محمد خير مديراً للجامعة، وذلك بحضور مجلس أمناء الجامعة.

وأعرب رئيس أمناء جامعة أفريقيا العالمية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، عن شكره وتقديره لحكومة السودان، لاختيارها له رئيساً لأمناء الجامعة، مؤكداً أن جامعة أفريقيا تعد أكبر مركز إسلامي في أفريقيا، وأصبحت متنوعة بكلياتها وتنوع طلابها ومخرجاتها العلمية. وفق “واس”.

المملكة تفوز برئاسة مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية

جديد المحليات
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