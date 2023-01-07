خلال أسبوع.. ضبط 14.7 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي في مناطق المملكة كافة.
وقالت الوزارة إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم أكثر من 14.7 ألف مخالف، منهم أكثر من 8 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4.3 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2399 مخالفاً لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 832 شخصًا، 53% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما جرى ضبط 61 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأضافت أنه جرى ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 34 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 32 ألف رجل، و1635 امرأة. وفق “أخبار 24”.
وأشار البيان إلى أنه جرى إحالة أكثر من 24 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2600 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 11.7 ألف مخالف.