مأوى للغزلان واستزراع 100 ألف شجرة بمنتزه القصيم الوطني

يدشن أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، غداً (الأحد)، مشروعي مأوى الغزلان، وتشجير منتزه القصيم الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية، وتطوير المنتزهات وإثرائها بيئياً.
وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على البيئة وتعزيزها؛ بإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمنتزهات الوطنية، واستزراع النباتات البرية.
وأشار إلى أن مشروع مأوى الغزلان يتميز بأن طوله 2100م، إضافةً إلى إطلاق مبادرة استزراع منتزه القصيم الوطني بعدد 100 ألف شجرة؛ وذلك في إطار تنمية الجوانب الخادمة لقطاع البيئة والمياه والزراعة. وفق “أخبار 24”.