“الحج والعمرة” توضح آخِر موعد لحجز الحج وكيفية التحقق من حالته

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن آخِر موعد لحجز الحج وكيفية التحقق من حالة الحجز، موضحة أن الحجز متاح للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك.
وأوضحت الوزارة أن الحجز متاح حتى 1444/12/7هـ، أو اكتمال عدد حجاج العام الجاري، وأنه عند إتمام الحجز يحصل المتقدم على إشعار فوري عَبْر رسالة جوال نصية، ويمكن التحقق من الحجز عَبْر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق نسك.
يُذكر أن الوزارة أعلنت عن باقات الحج التي تأتي ضِمن 4 فئات متنوعة، تبدأ أسعارها من 3984 ريالاً، وحتى 11435 ريالا، مع إمكانية دفع كامل المبلغ أو الدفع الجزئي على 3 دفعات.
وفق “أخبار 24”.