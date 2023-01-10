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رياضة > نونو سانتو: واجهنا صعوبات في التنظيم الدفاعي ضد الشباب
10/01/2023   11:37 ص

نونو سانتو: واجهنا صعوبات في التنظيم الدفاعي ضد الشباب

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شدد المدير الفني لنادي الاتحاد، المدرب البرتغالي نونو سانتو على أن فريقه عانى من الجانب الدفاعي خلال مواجهة الشباب.

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “توقعنا مباراة صعبة أمام خصم قوي، وكلا الفريقين كانا يبحثان عن الفوز باللقاء، وكانت هناك فرص للطرفين”.

وشدد المدرب البرتغالي: “لم نقدم أداء بالشوط الأول وكان لدينا صعوبات بخصوص التنظيم الدفاعي وأمامنا فرصة للتحسن في المباريات المقبلة”.

وبدأ نادي الشباب المباراة بقوة وحصل على ركلة جزاء عن طريق هتان باهبري بعد عرقلة من أحمد حجازي الذي تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 20. وفق “أخبار 24”.

ونجح الشباب في تسجيل هدف التقدم عن طريق كريستيان جوانكا بعد تصويبة من ركلة جزاء على يسار حارس مرمى الاتحاد مارسيلو جروهي في الدقيقة 22.

وبهذه النتيجة رفع نادي الشباب رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 25 نقطة متساويًا مع الهلال صاحب المركز الرابع.

نونو سانتو: واجهنا صعوبات في التنظيم الدفاعي ضد الشباب

رياضة
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