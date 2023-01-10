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رياضة > وقت العمل.. كريستيانو رونالدو يستعرض استعداداته مع النصر قبل الظهور الأول
10/01/2023   11:37 ص

وقت العمل.. كريستيانو رونالدو يستعرض استعداداته مع النصر قبل الظهور الأول

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نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورا عبر حساب على “إنستقرام” من مشاركته في مران النصر في إطار استعدادات الفريق للمنافسات المقبلة في دوري روشن.

وعلق النجم البرتغالي عبر حسابه على إنستقرام على تواجده في تدريبات فريق النصر، قائلا:”مزاج العمل” في إشارة إلى أن هذه الوقت من أجل الإعداد للظهور الأول مع فريقه الجديد.

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتدشين ظهوره الأول مع فريقه الجديد النصر، في مباراة فريق موسم الرياض، والتي ستكون أمام فريق باريس سان جيرمان في الـ19 من يناير الجاري.

وغاب رونالدو يوم الجمعة عن أول مباراة للنصر، بعد توقيعه الرسمي، ضمن عقوبة الإيقاف مباراتين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ بسبب الإطاحة بهاتف من يد مشجع بعد خسارة مانشستر يونايتد في ضيافة إيفرتون في أبريل الماضي.

كريستيانو رونالدو

وفق “أخبار 24”.

وقت العمل.. كريستيانو رونالدو يستعرض استعداداته مع النصر قبل الظهور الأول

رياضة
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