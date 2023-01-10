نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والتعافي والوفيات
10/01/2023   5:38 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والتعافي والوفيات

+ = -
300

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، انخفاض الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين، ومعدل الوفيات بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 29 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 4 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827275 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 27 حالة، بانخفاض قدره 6 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814911 حالة.

وأشارت إلى انخفاض معدل الوفيات، إذ سُجلت حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9534 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج حالة جديدة من غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 25 حالة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والتعافي والوفيات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885245197.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.