مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والتعافي والوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، انخفاض الإصابات الجديدة وأعداد المتعافين، ومعدل الوفيات بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 29 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 4 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 827275 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 27 حالة، بانخفاض قدره 6 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814911 حالة.
وأشارت إلى انخفاض معدل الوفيات، إذ سُجلت حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9534 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج حالة جديدة من غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 25 حالة.