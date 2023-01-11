تمتاز منطقة عسير بالأكلات الشعبية المتنوعة، ورغم تعددها إلا أن هناك نوعين مشهورين ومطلوبين في فصل الشتاء وهما العريكة والمبثوثة، حيث يقبل عليها سكان منطقة عسير وحتى الزوار والسياح.
وأوضحت الشيف فاطمة القحطاني المتخصصة في المأكولات الشعبية لـ”أخبار24“، أن العريكة تتميز بمكوناتها وهي دقيق البر والسمن والعسل ويضاف لها التمر في حالة الرغبة.
وأضافت أن المبثوثة أكلة شتوية دائمة في مختلف أوقات فصل الشتاء ويتناولها البعض كنوع من الحلوى وهي تتكون من الدقيق الأبيض مع الملح والحليب ويضاف عليها بعد الاستواء السمن مع العسل.
وذكرت القحطاني أن جميع المنتجات التي تستخدمها محلية بدايةً من الدقيق والحليب والسمن والعسل وأن هذين الطبقين مشهوران وهما الأكثر طلبًا لدى أهالي منطقة عسير إضافة إلى الزوار والسُيّاح.
شيف أكلات شعبية: إقبال كبير على العريكة والمبثوثة شتاءً في #عسير
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 11, 2023