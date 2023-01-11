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جديد المحليات > بمشاركة وزير الطاقة.. الخريف يفتتح المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي
11/01/2023   10:43 م

بمشاركة وزير الطاقة.. الخريف يفتتح المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي

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افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، المعرض الذي يُقام على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، بمشاركة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره المصري طارق الملا.

ويهدف مؤتمر التعدين الدولي، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير الجاري بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إلى تطوير الحوار حول مستقبل المعادن والاستثمار في التعدين، والتعاون في هذا المجال عبر المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.

وتفقد الوزراء مناطق وأقسام المعرض، والذي يضم 75 جهة عارضة، حيث يتضمن منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق إفريقيا وغرب ووسط آسيا.

وتنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المؤتمر الدولي للتعدين، في نسخته الثانية، بمشاركة وزراء وممثلي حكومات عدد من الدول، ومجموعة من قادة الاستثمار ورؤساء كبرى شركات التعدين، حيث حضر فعاليات اليوم الأول أكثر من 12 ألف مشارك من أكثر من 130 دولة.

المعرض الذي يُقام على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي

المعرض الذي يُقام على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي

وفق “أخبار 24”.

بمشاركة وزير الطاقة.. الخريف يفتتح المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي

جديد المحليات
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