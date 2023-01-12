إلزام قطاع المعدات والمستلزمات الشخصية والمنزلية بـ11 منتجًا محلي الصنع

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، المتضمنة 11 منتجًا مثل الزي الموحد، وخوذات السلامة، ومعاطف المختبرات، وشارات العضد المنسوجة وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، أن تلك القائمة ستسهم في تمكين المصانع المحلية، حيث يصل الإنفاق الحكومي في هذا القطاع إلى 133 مليون سنويًا، وستعمل على تعزيز تنافسية المنتج السعودي محليًا، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.
بدورها أشارت الهيئة إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن القائمة الإلزامية لقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، تعد القائمة التاسعة التي تصدرها الهيئة.