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رياضة > ملامح قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الهلال
12/01/2023   11:07 م

ملامح قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الهلال

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أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ملامح قرعة النسخة المقبلة من مونديال الأندية بمشاركة نادي الهلال.

وستكون القرعة المقرر إجراءها، ظهر الجمعة بأكاديمية محمد السادس موجهة وفقا لما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وسيلعب الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي تنطلق يوم 1 فبراير.

وسينضم الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي إلى أندية الوداد المغربي والهلال وسياتل ساوندرز الأمريكي وريال مدريد وفلامنجو.

ووفقا لهذه المعايير سيلعب الهلال ضد الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند أو سيواجه الوداد في ربع النهائي في انتظار ما ستسفر عنه القرعة.وفق “أخبار 24”.

ويتواجد ريال مدريد بطل أوروبا وفلامنجو بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي بشكل تلاقي وفقًا لنظام البطولة.

ملامح قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الهلال

رياضة
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