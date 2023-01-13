نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > في ظل بيانات التضخم الأمريكي.. النفط يرتفع أكثر من 1%
13/01/2023   11:31 ص

في ظل بيانات التضخم الأمريكي.. النفط يرتفع أكثر من 1%

+ = -
768

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 1% مع نهاية تعاملات (الخميس)، لتواصل المكاسب بعدما أظهرت بيانات انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر.

وارتفع خام برنت 1.36 دولار أو 1.7 % إلى 84.03 دولار للبرميل عند التسوية، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً أو 1.3 % إلى 78.39 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.1 %، فيما تعيد الصين أكبر مستورد للنفط، فتح اقتصادها بعد القيود الصارمة على انتشار فيروس “كورونا”، ما يعزز الآمال في ارتفاع الطلب على النفط. وفق “أخبار 24”.

في ظل بيانات التضخم الأمريكي.. النفط يرتفع أكثر من 1%

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885245562.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.