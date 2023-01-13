إعلان دليل وجهات “شتاء السعودية 2023” .. وهذه أبرز وأجمل الأماكن والمطاعم

كشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن دليل شتاء السعودية الذي يجمع أهم وأجمل الأماكن والمطاعم في وجهات الشتاء للعام الحالي.
واستعرض الدليل الأماكن والعروض والمطاعم التي يمكن أن يقضي فيها الفرد أوقاتا ممتعة، وفيما يلي أبرز هذه الوجهات الشتوية لعام 2023:-
وجهات شتوية
تعد الرياض وجدة والأحساء والعلا وجهات شتوية، وتتميز كل منها بصفات معينة، فالرياض تعد أكبر مدن المملكة، وهي مزيج من القرون الوسطى والألفية الجديدة، بينما جدة تعد عروس البحر الأحمر وثاني أكبر مدن المملكة، أما العلا فهي أكبر متحف حي في العالم، بينما عرف عن الأحساء أنها أكبر واحة قائمة بذاتها في العالم.
أفضل الأماكن في الرياض
تحتضن الرياض العديد من الفعاليات والأماكن الترفيهية، ويمكن للفرد الاستمتاع بها في أماكن متنوعة، منها بوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، والمربع، وحديقة الحيوانات بالرياض، وحديقة السويدي، وقصر المصمك، وبوليفارد وورلد، وسوق الزل، وذا جروفز، وواجهة الرياض، وفيا رياض، ورياض سكاي، وقرية زمان، وليتل رياض.
أفضل الأماكن والفعاليات في جدة
تشمل قائمة الأماكن جدة التاريخية، وحلبة كورنيش جدة الذي يحتضن في مارس المقبل سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 -2023، بينما ستشهد صالة الحجاج خلال الفترة من 23 يناير إلى 23 أبريل “بينالي الفنون الإسلامية”، حيث سيحظى الزوار على لمحة من الفن المعاصر والتاريخي من بينها مصنوعات يدوية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الحرام.
أماكن وفعاليات العلا
يمكن للفرد الاستمتاع بالحفلات الموسيقية والأطعمة والثقافات والمناظر الخلابة بمغامرات مميزة في مهرجان لحظات العلا الذي يستمر حتى 20 يناير الحالي، أو مهرجان “شتاء طنطورة” الذي تمتد فعالياته حتى 21 من الشهر ذاته.
أماكن وفعاليات الأحساء
يوجد في الأحساء عدد من الأماكن التاريخية التي يمكن زيارتها، ومنها قصر محيرس، وقصر خزام، وقصر إبراهيم، وقصر الصاهود، وبيت البيعة، والمدرسة الأميرية، وميناء العقير، وعين النجم.
قائمة المطاعم بالرياض
تضم الرياض عددا من المطاعم في “القرية النجدية” حيث يمكن للزائر تناول الأطباق العربية التقليدية ومختلف أنواع المازة بها، كما يوجد مطعم “بي بي سوشيل داينينغ” الذي يقدم عددا من الأطباق المميزة مثل المعجنات، والكركند، وفشار الزهرة، وساندويتش لحمة الواغيو.
كما يوجد أيضا مطعم “أنتروكوت كافيه دو باريس” الذي يعد الخيار الأفضل لمحبي اللحوم كونه يشتهر بلحم الواغيو والسلطة الخضراء، وكذلك مطعم ال باريتو” الذي يشتهر بمأكولاته العصرية الشهية كالريزوتو والباستا وغيرها من الأطباق الشهية.
ويمكن لمحبي الأطعمة اليابانية زيارة “روكا رياض”لتناول السوشي والمشاوي والتمبورا والأطباق الأخرى، في حين يقدم المطعم الفرنسي “ال بي ام” أطباق لذيذة مثل الجمبري بزيت الزيتون وشرائح لحم الضأن وسلطة العدس وغيرها من الأطباق الشهية.
قائمة المطاعم في جدة
تضم جدة مطاعم تقدم أطباقا عربية وسعودية وأسماكا، مثل مطعم “طيبات الحجاز” ومطعم “أبو زيد”، وسوق السمك المركزي، ومطاعم تقدم أطعمة يابانية وهندية وصينية وتايلاندية مثل “كورو”، و”Rasoi by Vineet”، و”سكاي لاونج”، و”قصر شانغ”.
قائمة المطاعم في العلا
يوجد في العلا مطعم “سيركولو” الذي يقدم مجموعة من المأكولات الشهية بما في ذلك البيتزا المطهوة على الحطب والكركند مع المعكرونة والريزوتو ومجموعة مختارة من الحلويات التي تناسب جميع الأذواق، فيما يمكن لمحبي الأطباق الأوروبية زيارة مطعم “مرايا سوشل”، كما يمكن تجربة برغر سالت التي يقدمها في “شاحنة مرصوفة” أمام جبل الفيل الشهير في العلا.
قائمة مطاعم الأحساء
يمكن لزوار الأحساء تناول أطباق لذيذة من البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وغيرها من المأكولات البحرية في مطعم “ميد” أو مطعم “كيت”، في حين يقدم مطعم “حسا ستيك أند جريل” ألذ شرائح اللحم الطرية والمعتقة، والبرغر والمشاوي.
وفق “أخبار 24”.