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جديد المحليات > وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من الغيبة والنميمة
17/01/2023   7:42 ص

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من الغيبة والنميمة

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من الغيبة والنميمة وأثرها على الفرد والمجتمع.

وطالب آل الشيخ الخطباء بأن يكون التحذير من أثر الغيبة والنميمة وفقاً لتعظيم شأن حفظ اللسان وما ورد في الكتاب والسنة، وبيان خطرهما وتوضيح بأنهما من كبائر الذنوب.

ونوه إلى أهمية أن يحذر الخطباء المصلين من السماع لأهل الغيبة والنميمة ومشروعية البعد عن مجالستهم، وذلك في إطار الجهود الإرشادية لما يؤلف القلوب والتحذير مما يفسد هذه الألفة من آفات اللسان. وفق “أخبار 24”.

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من الغيبة والنميمة

جديد المحليات
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