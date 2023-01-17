طقس اليوم.. أمطار مع زخات برد وسيول بالرياض والشرقية وحرارة منخفضة شمالاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف.
وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق حائل وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونوه إلى أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات تبوك في الصباح الباكر.
وأوضح أنه سيحدث نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ويمتد تأثيرها إلى جنوب المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (27 درجة بمكة المكرمة، و22 درجة بالمدينة المنورة، و20 درجة بالرياض، و21 درجة بالدمام، و28 درجة بجدة، و18 درجة في أبها).