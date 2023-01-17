“الوزراء” يقرر تحويل مؤسسة الحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي

أصدر مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، موافقته على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة باسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، كما وافق على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.
وعد المجلس تمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس المقبل، امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بالمواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
واستعرض المجلس، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر عرقة بالرياض، مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول، مرحبا بمخرجات الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر.
وأشاد المجلس بما اشتمل عليه مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض؛كما ثمن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، كما اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية.
ثانياً: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005م.
ثالثاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية والمجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان.
رابعاً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه في صربيا في المجال الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق بين المملكة وكوريا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: تفويض وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة في البحرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: تفويض محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة والمركز الوطني للفنون والثقافات جورج بومبيدو في فرنسا للتعاون في مشاريع معارض الفن المعاصر في محافظة العلا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر.
عاشراً: الموافقة على أن يكون وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً لمجلس مديري الشركة السعودية لشراكات المياه لدورة أخرى اعتباراً من تاريخ 10 / 1 / 2023م. وفق “أخبار 24”.
حادي عشر: تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة باسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.
ثاني عشر: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.
جانب من جلسة #مجلس_الوزراء اليوم برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز https://t.co/kqRUpVmwLA pic.twitter.com/RXXdnMvxB2
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 17, 2023