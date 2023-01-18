توافدت جموع غفيرة من المواطنين والأقرباء وزملاء العمل على قاعة ليالي العرب شرق الرياض، للاحتفاء بعودة رئيس قسم اللحام بشركة أرامكو سطام مرسال العنزي لأرض الوطن، بعد 6 سنوات قضاها خارج الوطن للعلاج من الإصابات والحروق، التي كان قد تعرض لها أثناء إنقاذه لزملائه.
وأعرب العنزي، خلال حديثه لـ”أخبار 24″، عن شكره وعرفانه لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما وجده من اهتمام وعناية، فضلًا عن توجيه ولي العهد بعلاجه وزملائه في أفضل المراكز العالمية المتخصصة، ومكافأته على عمله البطولي لإنقاذه زملاءه.
وكان ولي العهد أشاد حينها بشجاعة وبسالة العنزي، في تقديمه روحه لإنقاذ ومساعدة زملائه في النجاة من الحـريق الذي نشب في محيط أحد خزانات محطة لمعالجة النفط الخام في الوسيع.
كما أعرب عن شكره لشركة أرامكو، وفي مقدمتها رئيس الشركة أمين الناصر، على الاهتمام والمتابعة طيلة فترة علاجه في الخارج، كما تقدم بالشكر لكل من حضر أو حرص على تهنئته ومشاركته الفرحة، مؤكداً أنه يتمتع حاليا بصحة جيدة.
ومن جانبهم، تقدم أقرباء العنزي ونجله الأكبر بالشكر والامتنان للقيادة، على الاهتمام والعناية اللذين حظي بهما سطام خلال فترة علاجه بالخارج، ولجموع المواطنين الذين توافدوا لمشاركتهم فرحتهم بعودة والده. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن العنزي كان قد أصيب بحـروق متفرقة في أطراف الجسم والوجه والظهر، ترتب عليها ضعف بأداء مهام الأعصاب، ما أدى إلى إعاقة قدرته على تناول الطعام وأداء العديد من الأمور الحياتية اليومية.
بعد 6 سنوات من العلاج.. ذوو بطل حريق “الوسيع” يحتفون بعودته للوطن#سطام_العنزيhttps://t.co/ykKiGPfEfK pic.twitter.com/hYbuneHYFT
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 17, 2023