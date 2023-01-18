صندوق الفعاليات الاستثماري: نتوقع إيرادات بـ 28 مليار ريال و160 ألف وظيفة

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الفعاليات الاستثماري نايف الرشيد، اليوم (الأربعاء)، أن الصندوق وشركاءه سيستثمرون 14 مليار ريال.
وأضاف في حديثه لقناة “الإخبارية”، أن تلك الاستثمارات سينتج عنها إيرادات تصل إلى 28 مليار ريال و160 ألف وظيفة في الأعوام القادمة.
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف تطوير أصول نوعية على مستوى عالمي وهي 16 أصلا في المسارح و5 أصول مراكز مؤتمرات، ومثلها صالات مغلقة و3 معارض فنية ومضمارا سباق سيارات، ومضمارا سباق خيل، وميدانا رماية.
وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، حيث يستهدف الصندوق تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات وهي الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة.
وترتكز الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقا لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعا فريدا بحلول عام 2030.
فيديو | الرئيس التنفيذي لصندوق الفعاليات الاستثماري نايف الرشيد: سنستثمر 14 مليار ريال في الصندوق بإيرادات تصل إلى 28 مليار ريال و160 ألف وظيفة في الأعوام القادمة#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/ywywgZWoIu
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 18, 2023
وفق “أخبار 24”.