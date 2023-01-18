"الموارد البشرية" تعلن توطين مِهَن وأنشطة بمنطقة جازان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة جازان، ضِمن برنامج “التوطين المناطقي” الذي تنفذه بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة المنطقة لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
وأكدت الوزارة اليوم (الأربعاء) أن تطبيق نسب التوطين سيكون على مرحلتين، الأولى بعد مرور 6 أشهر والثانية بعد 12 شهرًا من تاريخ صدوره.
وشمل قرار التوطين، منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع، ومنافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي، ومنافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة بنسبة 70% من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة.
وتضمن كذلك توطين مكاتب الحجوزات والمهن الإشرافية في قصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة، مع استثناء مهنتَيْ عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد، على أن يبدأ تطبيق هذه النسب بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
كما اشتمل القرار على مهن تشغيل وصيانة عبّارات نقل الركاب بنسبة 50% لمهن مهندس بحري، وفني سلامة سفن، وبحّار، ومدير حسابات، ومراقب حركة سفن، ومراقب موانئ، وملاح بحري، ومراقب بحري، وكذلك توطين عدة مِهَن تتضمن مضيفًا بحريًّا، وكاتب تذاكر، وكاتب حسابات، ومساعد حسابات، وكاتبًا ماليًّا، ومدير حسابات وميزانية، ومحللاً ماليًّا، وبحارًا، وبحارًا عاديًّا.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة. وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت.
وفق “أخبار 24”.