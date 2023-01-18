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جديد المحليات > وزير الخارجية : المملكة ستصبح جسراً للتواصل بين الشرق والغرب
18/01/2023   9:01 م

وزير الخارجية : المملكة ستصبح جسراً للتواصل بين الشرق والغرب

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة قررت أن تكون جسراً للتواصل بين الشرق والغرب، مبيناً بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد الكثير من النشاطات الإيجابية رغم التحديات التي تواجهها.

وأوضح خلال حديثه في الجلسة الحوارية على هامش منتدى دافوس والتي جاءت تحت عنوان “الشرق الأوسط: منطقة تقارب أو ساحة نزاع”، أن روح التعاون السائدة في المنطقة يمكن أن تعزز للقضاء على ما تبقى من فوارق ونزاعات.

وكشف بأن القيادة في المملكة تفضل العمل وفقاً لأهداف محددة ملموسة، مما انعكس انعكس ذلك من خلال وجود مشاريع عديدة، ولافتاً على أن رؤية 2030 ستسمح ببناء اقتصاد المنطقة ككل. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أهمية المضي قدماً من أجل وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، منوهاً بأن الامور غير واضحة لوجود العديد من العقبات، مضيفاً ” لو تم اقناع الحوثيين لوقف النار سيفتح ذلك الباب أمام التقدم السياسي”

وأكد وزير الخارجية أن إنهاء الحرب لن يتمك إلا من خلال حل يتم الاتفاق عليه، وهو ما يتم العمل عليه من قبل جميع الأطراف المعنية

وزير الخارجية : المملكة ستصبح جسراً للتواصل بين الشرق والغرب

جديد المحليات
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