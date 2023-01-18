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جديد المحليات > “موسم الرياض”: 12 مليون زائر للفعاليات في 2022 خلال 90 يومًا
18/01/2023   9:01 م

“موسم الرياض”: 12 مليون زائر للفعاليات في 2022 خلال 90 يومًا

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 12 مليون زائر منذ انطلاق فعّالياته التي وصلت حتى الآن 90 يومًا.

وتماشيًا مع شعاره “فوق الخيال”، يقدم موسم الرياض 2022 مزيجًا من الخيارات الترفيهية المتنوعة التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، عَبْر فعّاليات وعروض عالمية، من أبرزها مباراة كأس موسم الرياض المرتقبة غدًا في استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ومنذ انطلاقة فعّالياته المتنوعة، شهد الموسم أكثر من مليار تفاعُل في حفل افتتاحه، إضافةً إلى تحقيقه عددًا من الأرقام القياسية في حزمة من الفعاليات والمنشآت التي تؤسس لمستقبل ترفيهي عالمي على مستوى المملكة والمنطقة. وفق “أخبار 24”.

“موسم الرياض”: 12 مليون زائر للفعاليات في 2022 خلال 90 يومًا

جديد المحليات
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