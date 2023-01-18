أصدرت محاكم الأحوال الشخصية على مستوى المملكة، أكثر من 140 ألف حكم، وعقدت أكثر من 310 آلاف جلسة خلال العام الماضي 2022.
وبدأ تطبيق نظام الأحوال الشخصية مؤخراً، وبُني النظام وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاماً متواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات.
وأسهم النظام منذ تطبيقه في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، كما أنه حد من تباينها، وعزز جودة وكفاءة الأحكام؛ بما يحقق صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها. وفق “أخبار 24”.