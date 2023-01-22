قبل الظهور الأول مع النصر.. بدايات كريستيانو رونالدو مع الأندية في الدوري

تنتظر الجماهير الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه الجديد النصر، عندما يواجه فريقه مساء الأحد نظيره الاتفاق على ملعب “مرسول بارك” في إطار الجولة الـ 14 من دوري روشن.
ويتساءل البعض عما يفعله أسطورة كرة القدم البرتغالية عندما يسجل حضوره الأول مع فريقه الجديد، لا سيما أنه له تجارب متنوعة ما بين الدوري البرتغالي والإنجليزي والإسباني والإيطالي وأخيرًا السعودي.
وبشكل عام لم يسبق لرونالدو التسجيل في ظهوره الأول مع ناديه في الدوري سوى مرتين الأولى كانت مع ريال مدريد الإسباني والثانية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في ولايته الثانية.. ونستعرض تاريخ الدون في تلك المواجهات فيما يلي..
ظهر كريستيانو رونالدو مع فريق سبورتنج لشبونة لأول مرة في الجولة الخامسة من موسم 2002-2003 عندما استعان به مدربه الروماني لازلو بولوني في الدقيقة 69 بدلا من زميله ماريوس نيكولاي إلا أن سبورتنغ لشبونة خسر 4-2 أمام سبورتنغ براغا في تلك المباراة ولم يسهم ابن الـ18 عاما بهدفي فريقه وقتها.
وفي 15 أغسطس 2003، ظهر كريستيانو لأول مرة مع مانشستر يونايتد عندما دخل بديلا لنيكي بت عند الدقيقة 61 على أرضية ملعب أولد ترافورد، ووقتها فاز فريقه برباعية نظيفة على بولتون واندرز تكفلت بها ثنائية اليولزي ريان غيغز وبول سكولز والهولندي رود فان نيستلروي.
وبعد 6 أعوام، انضم الدون إلى صفوف ريال مدريد، وظهر لأول مرة مع الملكي عندما كان ضمن القائمة الأساسية للفريق أمام ديبورتيفو لا كورونيا في الجولة الأولى من 2009 – 2010 على ملعب سانتياغو برنابيو ليضع ابن ماديرا البرتغالية بصمته الأولى بتسجيله ثاني أهداف اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة.
وفي 18 أغسطس 2018، ظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة في الدوي الإيطالي مع يوفنتوس ووقتها كان على موعد مع مواجهة كييفو خارج ملعبها وانتهت المباراة بثلاثة أهداف للضيوف إلا أن رونالدو لم يكن ضمن المساهمين بالأهداف الثلاثة. وفق “أخبار 24”.
وبعد تجربة اليوفي، عاد كريستيانو إلى مانشستر يونايتد مجددًا، ووضع بصمته في أول مباراة شارك فيها بعد عودته عندما سجل ثنائية من فوز يونايتد الكبير على ضيفه نيوكاسل 4 – 1.