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جديد المحليات > البسامي: سنزود الدوريات الأمنية بأنظمة لكشف المطلوبين خلال سيرها بالطرق
22/01/2023   4:57 م

البسامي: سنزود الدوريات الأمنية بأنظمة لكشف المطلوبين خلال سيرها بالطرق

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أكد مدير الأمن العامّ الفريق محمد البسامي، اليوم (الأحد)، أنه سيتم تزويد الدوريات الأمنية بأنظمة تقنية، تُمكّنها من كشف المطلوبين خلال سيرها في الطرق.

وأوضح خلال حديثه في جلسة حوارية ضمن الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة، أنه يجري في الوقت الحالي تطوير منصة “كلنا أمن”، بحيث تُمكّن المُبلّغ من رفع جميع البيانات عبر المنصة.

وأضاف أنه تم دعم رجال الأمن بأجهزة قادرة على استحضار البيانات والتصاريح وغيرهما من المعلومات والبيانات المطلوبة أثناء مباشرة عملهم، كما سيتم إطلاق منصة “سواهر” قريبًا، للتعرف على الأشخاص والمركبات بمراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس صالح الرشيد، إن الهيئة تعمل على تطوير أكثر من 30 حيًا جديدًا في مكة لإظهارها بشكلها الحديث. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الأحياء الجديدة تعتمد على هوية معمارية تقوم على 3 أصول رئيسية، الأول التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام، والثاني المباني المعمارية التقليدية بمكة، والثالث طبيعة الأودية والجبال الموجودة بمكة.

وأوضح أن الهيئة أطلقت عدداً من المشاريع، من بينها الطرق الدائرية، حيث تمت إتاحة الدائري الرابع للحركة، فيما سيكون الطريق الدائري الأول متاحًا للحركة قبل موسم رمضان المقبل، إلى جانب مشروع مسار الذي يعد أول النماذج المطورة في مدينة مكة المكرمة.

من جهته، أبان مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، أنه جرى تطبيق مبادرة “طريق مكة” على عدد من الدول، وهناك طلب كبير من دول أخرى، ولكن أمر إتاحة هذه الخدمة يخضع لدراسات ومعايير محددة للتأكد من أن تطبيق هذه الخدمة بالدولة المعنية يحقق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن 13% من ضيوف الرحمن استفادوا من مبادرة طريق مكة خلال موسم الحج الماضي 1443هـ، لافتاً إلى أن هذه المبادرة سهلت الكثير على الحجاج واختصرت لهم الوقت.

البسامي: سنزود الدوريات الأمنية بأنظمة لكشف المطلوبين خلال سيرها بالطرق

جديد المحليات
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